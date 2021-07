Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Kollision auf der Friedrichsdorfer Straße - Zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (04.07., 21.50 Uhr) ereignete sich auf der Friedrichsdorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Ein 27-jähriger Gütersloher befuhr mit einem VW Golf die Friedrichsdorfer Straße in Richtung Avenwedde Bahnhof, als er kurz nach der Einmündung Kanarienweg aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. In entgegengesetzte Richtung fuhr zeitgleich ein 31-jähriger Mann aus Herford mit einem Audi. Der Versuch beider Fahrzeugführer durch ein Ausweichmanöver eine drohende Kollision zu verhindern misslang in der Folge.

Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im VW Golf, eine 20-jährige Frau aus Beelen, schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 27-jährige VW-Fahrer verletzte sich leicht. Beide Insassen wurden durch den Rettungsdienst zu ambulanten und stationären Behandlungen in Gütersloher Krankenhäuser transportiert. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport der Fahrzeuge. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 18 000 Euro.

