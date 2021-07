Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bereits am Freitagnachmittag (02.07., 16.30 Uhr) ereignete sich auf der Wiedenbrücker Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 87-jährigen Fahrer eines Opel und einer 37-jährigen Fahrerin eines Fiat. Der Opel-Fahrer bog zuvor von der Straße Emsaue nach rechts auf die Wiedenbrücker Straße in Richtung Rietberg ab. Kurz darauf kam es zu einem medizinischen Notfall bei dem 87-jährigen Rietberger, der dadurch bedingt mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Zu der Zeit befuhr die Fiat-Fahrerin die Wiedenbrücker Straße in entgegengesetzte Richtung und es kam zur frontalen Kollision der Fahrzeuge.

Der 87-jährige Opel-Fahrer wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst aufgrund seines Gesundheitszustandes zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Die Fiat-Fahrerin sowie eine Beifahrerin blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 16 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell