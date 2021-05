Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: jugendlicher Tatverdächtige auf frischer Tat gefasst

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie zwei Personen am Ende der Kreidlerstraße in Herrenberg in Richtung Affstätt eine Gartenhütte aufbrachen und alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Herrenberg und eine Streife der Hundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten hierauf Fahndungsmaßnahmen durch. Sie konnten nahe eines alten Bahnwärterhäuschens zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche vorläufig festnehmen. In dem Häuschen stellten die Beamten einen Gegenstand sicher, der vermutlich als Hebelwerkzeug genutzt worden war. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Nach derzeitiger Erkenntnisse erbeuteten sie aufgrund ihrer Entdeckung kein Diebesgut aus dem Schuppen. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Die beiden Jugendlichen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte überstellt.

