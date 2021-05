Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Senior in Unfall verwickelt - Führerschein beschlagnahmt -

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht in der Lage war seinen Porsche sicher zu führen, war ein 88 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 09.00 Uhr in der Poststraße in Leonberg in einen Unfall verwickelt. Der Mann kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Die beiden BMW und auch der Porsche waren nicht mehr fahrbereit. Der Porsche wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Führerschein des Seniors wurde beschlagnahmt.

