Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Auffahrunfall - vier Fahrzeuge beteiligt -

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr in der Sersheimer Straße in Großsachsenheim ereignete. Eine 24 Jahre alte Audi-Fahrerin übersah auf Höhe der Bahnhofstraße vermutlich, dass ein 32 Jahre alter Ford-Lenker vor ihr verkehrsbedingt angehalten hatte. In der Folge fuhr sie auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den Mercedes einen 61-Jährigen und dieser wiederum auf einen 71 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer, die allesamt verkehrsbedingt warteten, geschoben. Zwei der PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgebschleppt werden. Der ankommende Verkehr musste von Polizeibeamten geregelt werden. Gegen 15.15 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet.

