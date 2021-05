Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 15-Jähriger flüchtet mit Roller vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ohne Führerschein und mit einem nicht versicherten Roller flüchtete ein 15 Jahre alter Rollerfahrer am Montagnachmittag in Weil der Stadt vor der Polizei. Eine Zeugin hatte die Beamten gegen 17.00 Uhr alarmiert, da ihr der Jugendliche im Bereich der Jahnstraße ohne Helm aufgefallen war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg konnte den Roller, der mit einem Fahrer und einer Sozia besetzt war, feststellen. Nachdem die Polizisten das Zweirad überholt hatten und das Blaulicht einschalteten, bremste der Jugendliche abrupt ab und ließ die 14 Jahre alte Mitfahrerin absteigen. Anschließend wendete er und machte sich in Richtung der Josef-Beyerle-Straße davon. Die Beamten mussten die Verfolgung im Bereich eines mit dem Streifenwagen nicht passierbaren Feldwegs allerdings aufgeben. Anhand des abgelaufenen Kennzeichens gelang es ihnen jedoch die Halterin des Rollers zu ermitteln. Es stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer den Roller unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Der Jugendliche muss unter anderem mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und unbefugter Ingebrauchnahme rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

