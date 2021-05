Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Wohncontainer auf Baustelle aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bargeld und Zigaretten stahl ein bislang unbekannter Täter aus zwei Wohncontainern auf einer Baustelle in der Straße "Im Tambour" in Kornwestheim. Der Täter hatte sich vermutlich am Montag zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr Zugang verschafft und die Container durchsucht.

Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell