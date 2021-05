Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigsburg (ots)

Offensichtlich sehr in Eile war ein 22-jähriger Autofahrer, der am Montagabend in Böblingen unterwegs war. Gegen 19:40 fuhr er mit seinem Toyota auf der Wolfgang-Brumme-Allee in Richtung des Kreisverkehrs bei den Mercaden. Dort fuhr er entgegen der Fahrtrichtung ein und bog in die Talstraße ab. Der Fahrer eines Linienbusses musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Talstraße hielt er zunächst an der Bushaltestelle beim Bahnhof an, um schließlich über die Busspur eine rote Ampel zu umfahren. Dabei hatte er offensichtlich nicht bemerkt, dass eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers mittlerweile zu ihm aufgeschlossen hatte. Er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell