Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Beim Türöffnen Radfahrerin verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 59-jährige Radfahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Lauchstraße zugezogen. Sie war gegen 13:15 Uhr in Richtung der Lange Straße unterwegs und fuhr an einem geparkten Mercedes vorbei. Dessen 41-jährige Fahrerin öffnete die Tür und die 59-Jährige fuhr dagegen. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell