POL-LB: Jettingen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 17.15 Uhr und 17:45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heilbergstraße in Jettingen abgestellten Audi und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugen können sich unter Tel. 07032 2708 0 beim Polizeirevier Herrenberg melden.

