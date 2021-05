Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Imbissstand in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 75.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Montagmorgen beim Brand in einem Imbissstand auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Geisinger Straße entstanden ist. Kurz vor 6:00 Uhr wurde der Brand von einem Radfahrer gemeldet, der den verrauchten Innenraum bemerkte. Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit 22. Einsatzkräften schnell vor Ort und hatte die Flammen gegen 06:30 Uhr gelöscht. Mutmaßlich ist der Brand aufgrund eines technischen Defekts entstanden. Hinweise auf Einwirkung von außen haben sich bislang nicht ergeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

