Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-StadtgebietStuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben im Laufe des Donnerstags (10.12.2020) im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt. Bei einer Kontrollstelle an der Kreuzung Am Neckartor / Heilmannstraße legten die Beamten ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Rotlichts sowie die verbotswidrige Benutzung von Mobiltelefonen. Die Beamten stellten zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr 27 Fahrer fest, die ordnungswidrig ihr Handy nutzten. Darüber hinaus missachteten acht Fahrzeuglenker das Rotlicht. Insgesamt ahndeten die Beamten 38 Verstöße. Im Kontrollbereich Am Kräherwald, Pragfriedhof und Rosensteinstraße/Ehmannstraße überprüften die Beamten insgesamt über 100 Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuge. Hierbei konnten unter anderem fünf mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Fahrer festgestellt werden.

