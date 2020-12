Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (09.12.2020) einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Supermarkt an der Kronenstraße Lebensmittel gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige begab sich gegen 09.15 Uhr in das Geschäft und verstaute Lebensmittel im Wert von rund 24 Euro in seinem Rucksack. An der Kasse bezahlte er offenbar lediglich einen Artikel und wollte den Laden verlassen. Ein Mitarbeiter hatte den 43-Jährigen zuvor beobachtet, hielt ihn an und informierte die Polizei. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung die gestohlenen Lebensmittel sowie eine mitgeführte Schere im Rucksack des Mannes. Der wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

