Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei kontrolliert Maskentragepflicht

Stuttgart-StadtgebietStuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (09.12.2020) Personenkontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften gelegt. Rund 30 Beamte kontrollierten zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr die Wochenmärkte sowie Einkaufszentren im Stadtgebiet. Die Beamten stellten dabei 39 Verstöße, zumeist wegen fehlender oder nicht richtig getragener Mund-Nase-Bedeckungen, fest. In einem Einkaufszentrum in der Innenstadt lösten die Polizisten eine Ansammlung von acht Personen auf. Auch sie müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell