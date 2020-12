Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Montag (07.12.2020) oder Dienstag (08.12.2020) einen E-Scooter gestohlen, der in einem Hinterhof an der Tübinger Straße abgestellt war. Die Täter öffneten zwischen 14.00 Uhr und 11.00 Uhr gewaltsam ein Schloss, mit dem der Roller an einem Zaun angeschlossen war. Sie stahlen den blauen E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 125MBP im Wert von mehreren Hundert Euro und entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.

