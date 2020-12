Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmittag (09.12.2020) im Heslacher Tunnel hat ein 19 Jahre alter Mann leichte Verletzungen erlitten. Der 19-jährige Opel-Fahrer war gegen 14.45 Uhr im Heslacher Tunnel in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs, als er auf den VW Golf eines 61 Jahre alten Mannes auffuhr. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den 19-Jährigen aus seinem Fahrzeug, der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 61-Jährige blieb offenbar unverletzt. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten den Tunnel in beide Richtungen, weshalb es zu starken Verkehrsbehinderungen kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro.

