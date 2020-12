Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An Haltestelle gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-WangenStuttgart-Wangen (ots)

Eine 82 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (10.12.2020) beim Einstieg in eine Stadtbahn an der Haltestelle Wasenstraße verletzt worden. Die Frau stieg gegen 11.15 Uhr in die Linie U9, als sie dabei zu Fall kam und sich Verletzungen zuzog. Rettungssanitäter kümmerten sich um die 82-Jährige und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

