Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (09.12.2020) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der sich an einem Schrank in einer unverschlossenen Garage an der Böblinger Straße zu schaffen gemacht haben soll. Die Besitzer bemerkten gegen 11.15 Uhr den 34-jährigen Mann, als er mehrere Gegenstände in seinen Rucksack steckte. Sie versuchten ihn noch festzuhalten, ihm gelang allerdings die Flucht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem Schulgebäude an der Mörikestraße fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Smartphone, das mutmaßlich vor einigen Tagen in Weilimdorf gestohlen worden war. Der 34 Jahre alte kamerunische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (10.12.2020) auf Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

