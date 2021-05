Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mülleimer in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Ein etwa 50 Jahre alter Mann, der einen dunklen Kapuzenpullover trug und eine Plastiktüte dabei hatte, warf am Montagmorgen kurz vor 8:00 Uhr einen sichtbar brennenden Gegenstand in einen Mülleimer an Hasenplatz und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Passanten machten sich sofort an die Bekämpfung des dadurch entstandenen Brandes und die Feuerwehr löschte ihn vollends. Personen, die Hinweise z dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell