Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgänger angefahren

Ludwigsburg (ots)

Beim unachtsamen Rückwärtsfahren auf dem gepflasterten Bereich vor dem Sterncenter in der Mercedesstraße hat ein 54-jähriger Autofahrer am Montag gegen 12:05 Uhr eine 92-jährige Fußgängerin angefahren und leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

