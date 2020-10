Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam

Olpe (ots)

Am Freitagabend um 23:55 Uhr mussten Beamte der Polizeiwache Olpe die Mitarbeiter in der Notaufnahme des Krankenhauses Olpe unterstützen. Ein 48-jähriger Attendorner randalierte in den Räumlichkeiten und verletzte dabei eine Angestellte der Notaufnahme. Der stark alkoholisierte Mann wurde durch die Beamten fixiert und für den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam Olpe untergebracht. Eine entsprechende Strafanzeige wurde ebenfalls gefertigt.

