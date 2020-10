Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeuge aus Transportern entwendet

Wenden (ots)

Gleich zwei Transporteraufbrüche haben sich heute Nacht in Ottfingen ereignet. Zum einen öffneten Unbekannte gewaltsam einen Transporter, der "In der Nordhelle" geparkt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bohrten sie ein Loch in die Seitentür des Fahrzeugs und öffneten diese. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. Diese hatten einen Wert im vierstelligen Eurobereich Ein weiterer Aufbruch hat sich "Auf dem Löh" ereignet. Hier bohrten unbekannte Täter den Schließzylinder eines Schlosses auf und entwendeten ebenfalls hochwertige Werkzeuge. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch ungeklärt und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte in beiden Fällen Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

