Polizei Braunschweig

POL-BS: Neun Katalysatoren ausgebaut und entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hansestraße 04./05.03.2020

Unbekannte demontierten die Fahrzeugteile über Nacht.

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen traten Unbekannte an insgesamt neun Fahrzeuge der Marke Renault heran und bauten die Katalysatoren aus. Erst am nächsten Morgen entdeckte ein Mitarbeiter der Autovermietung, dass sich Befestigungsmaterial unter einem der Fahrzeuge befand und der Katalysator fehlte.

Bei genauerem Suchen stellte der Mitarbeiter weitere Teile fest, die unter den Autos lagen. Aus allen neun Fahrzeugen wurden die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Mitarbeiter erstatte Anzeige bei der Polizei und ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell