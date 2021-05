Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallflucht in der Raitestraße

Ludwigsburg (ots)

Etwa 8.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht in der Raitestraße in Möglingen. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 11:20 Uhr.

Das Polizeirevier Kornwestheim ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313 0 erreichbar.

