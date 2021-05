Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfall in der Schillerstraße mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 11.00 Uhr in der Schillerstraße in Gerlingen zu einem Unfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 72 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer war in der Schillerstraße in Richtung Schulstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Hofwiesenstraße übersah er vermutlich einen von rechts kommenden 82-jährigen VW-Lenker und nahm diesem die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß verlor der Mitsubishi-Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Mitsubishi gegen einen geparkten Mercedes A-Klasse, der wiederum auf einen davorstehenden weiteren Mercedes geschoben wurde. Die A-Klasse war nicht mehr fahrbereit.

