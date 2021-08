Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 61-Jährige von Müllwagen angefahren ++ Unter Drogen und ohne Lappen ++ Vandalismus an der KiTa ++ Falsche Polizeibeamte beißen auf Granit ++

Rotenburg (ots)

61-Jährige von Müllwagen angefahren

Rotenburg. Am Montagvormittag ist eine 61-jährige Fußgängerin in der Goethestraße von einem Müllfahrzeug angefahren worden. Die Frau hatte gegen 10.40 Uhr den Fußgängerüberweg in Höhe der Stadtkirche überqueren wollen, als der 57-jährige Fahrer des Müllwagens anfuhr. Vermutlich übersah er dabei die Frau. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu.

Unter Drogen und ohne Lappen

Glinde. In der Nacht zum Montag ist ein 33-jähriger Autofahrer vermutlich unter dem Einfluss von Rauschgift in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten stoppten den BMW des Mannes gegen 2.20 Uhr auf der Bundesstraße 71. Im Gespräch mit ihm erkannten sie Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest zeigte, dass der Mann vor Fahrtantritt Kokain und Opiate zu sich genommen haben dürfte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass seine ausländische Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit in Deutschland verloren hatte. Auch dafür wird sich der 33-Jährige verantworten müssen. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

49-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis

Visselhövede. Eine Streifenbesatzung der Visselhöveder Polizei hat am Montagvormittag in der Schützenstraße die Fahrt einer 49-jährigen Fahrerin eines Transporters gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Für sie war an dieser Stelle die Fahrt zu Ende. Die 49-Jährige muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Vandalismus an der KiTa

Zeven. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der KiTa "Lütte Ahe" an der Straße Klostergang ärgerlichen Schaden angerichtet. Vermutlich am Freitag beschädigten sie die Klimaanlage der Einrichtung. Der Schaden wird auf fünftausend Euro geschätzt. Die Zevener Polizei bittet unter Telefon 04281/9306-0 um Hinweise.

Falsche Polizeibeamte beißen auf Granit

Bothel. Am Montagmittag haben mindestens zwei Senioren in der Samtgemeinde Bothel Anrufe von falschen Polizisten erhalten. Gegen 12.30 Uhr klingelte das Telefon einer 87-jährigen Frau aus Brockel. Bei ihr meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Im Gespräch forderte sie der Anrufer auf, ihre Scheckkarte vor die Haustür zu legen. Dazu kam es aber nicht. Die Frau beendete das Gespräch. Ähnlich erging es eine halbe Stunde später einer 84-jährigen Frau aus Hemsbünde. Man habe fälschlicherweise dreihundert Euro von ihrem Konto abgebucht. Um den Betrag zurück zu buchen, solle auch sie ihre EC-Karte vor die Haustür legen. Die Seniorin erkannte den Schwindel und legte auf.

Auto aufgebrochen

Zeven. Am Montagnachmittag ist auf einem Parkplatz an der Straße Am Markt ein Auto aufgebrochen worden. Zwischen 15 Uhr und 19.15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines roten BMW Mini ein. Im Fußraum fanden sie eine Kunststofftasche. Daraus nahmen sie ein Portemonnaie mit Bargeld und Bankkarten.

Einbruch in Küchenstudio

Bremervörde. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in der Bremer Straße in ein im Umbau befindliches Küchenstudio eingedrungen. Wie sie in das Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Die Unbekannten nahmen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro mit.

Einbruch in Verbrauchermarkt misslingt - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in einen Verbrauchermarkt an der Straße Auf der Worth einzubrechen. Vermutlich wurden sie dabei gestört. Zeugen berichteten von zwei dunkel gekleideten Männern, die vom Tatort geflüchtet sein sollen. Unter Telefon 04281/9306-0 bittet die Zevener Polizei um weitere Hinweise.

Polizei schnappt flüchtigen Dieb

Hipstedt. Nach dem Diebstahl einer Geldkassette aus einem landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Bahnhofstraße haben Beamte der Polizeistation Oerel den 24-jährigen Täter schnell fassen können. Im Anschluss an die Tat konnte der Geschädigte den Tatverdächtigen unweit des Tatortes mit der gestohlenen Geldkassette antreffen. Der 24-Jährige gab die Beute zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Im Rahmen einer Fahndung konnte die hinzugerufene Polizei den Flüchtigen ergreifen. Nachdem seine Identität zweifelsfrei geklärt war, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell