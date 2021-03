Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

Gerlingen: Verloren gegangener Audi A3 ist wieder da

Ludwigsburg (ots)

Die Suche nach einem seit dem 18. Februar nicht mehr auffindbaren Audi A3 Sportback (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4866488) war erfolgreich! Am Dienstag meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, der das gesuchte Fahrzeug in der Gerlinger Waldsiedlung gefunden hatte. Wie wir berichteten, hatte sich ein älterer Herr auf der Suche nach seiner Frau verfahren und das Auto abgestellt. Am Abstellort wurde er von einer Passantin bemerkt, die ihm ein Taxi rief. Seither war das Ehepaar auf der Suche nach den 30.000 Euro teuren Auto.

