POL-KA: (KA) Bruchsal - Kassenhaus in Tiefgarage aufgebrochen

Das Kassenhaus in der Tiefgarage in der Kaiserstraße haben Unbekannte am frühen Montagmorgen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zur Tiefgarage, brachen anschließend das Kassenhaus auf und stahlen zwei dort installierte Rechner. Weiterhin wurde das Bargeld aus dem Parkautomaten gestohlen. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden am Automaten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

Die Polizei such nun Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Parkhauses verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

