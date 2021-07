Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Jever sucht Zeugen nach Kellerbrand in Sande

Sande (ots)

Am Sonntag, 18.07.2021, kam es gegen 21.48 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Kellerparzelle in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Sande. Die Feuerwehr Sande konnte den Brand, der zu Sachschäden im Keller führte, löschen, verletzt wurde niemand. Hinweise nimmt die Polizei Jever unter der Telefonnummer 04461 92110 entgegen.

