Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Couragierter Zeuge stellt eine Person nach versuchtem Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 01.04 Uhr Kenntnis von einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim im Dodoweg. Ein Zeuge, ein 16-jähriger Wilhelmshavener, befand sich zu dem Zeitpunkt im Bereich der Maadebrücke und sei aufgrund der ausgelösten Alarmanlage zu dem Gelände gelaufen. Dort habe er drei männliche Personen wahrgenommen, die sich in Richtung Werdumer Straße entfernten. Der Zeuge habe die Personen verfolgt, einen 14-Jährigen stellen können und anschließend die Polizei alarmiert. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten Beschädigungen am Maschendrahtzaun sowie am Vereinsheim an den Beleuchtungseinrichtungen und Bewegungsmeldern sowie an einem Fenster fest. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Personen von weiteren Handlungen absahen, nachdem die Alarmanlage nach Einschlagen einer Fensterverglasung auslöste. Neben dem 14-Jährigen, bei dem die Beamten eine Gartenschere und ein Taschenmesser auffanden und sicherstellten, konnte ein weiterer Jugendlicher im Alter von 17 Jahren ermittelt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der dritten Person dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der noch unbekannten sowie weiteren Personen oder zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

