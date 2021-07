Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Jever sucht Zeugen nach einem Vorfall im Mühlenweg

Jever (ots)

Sonntagnacht erhielt die Polizei in Jever gegen 22.15 Uhr Kenntnis von einer Körperverletzung, die sich bereits am Samstag zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr in der Mühlenstraße ereignet haben soll.

Nach Angaben des Opfers, ein 34-Jähriger Mann aus Jever, sei dieses nach Verlassen einer Gaststätte auf dem Gehweg in Höhe eines Immobilien Centers von einer unbekannten Person zu Boden geschlagen worden. Weitere Hinweise liegen nicht vor, das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

