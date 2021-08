Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrecher durch Alarmanlage verschreckt ++ Mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Rotenburg (ots)

Einbrecher durch Alarmanlage verschreckt

Hamersen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten Unbekannte eine Tür einer Maschinenhalle an der Scheeßeler Straße auf. Gegen 01.20 Uhr lösten sie hierbei den Alarm aus. Offenbar durch die laute Sirene verschreckt, verließen die Täter den Tatort, ohne die Maschinenhalle zu betreten.

Mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Zeven. Am Mittwoch Abend gerät ein 22-Jähriger in der Kastanienstraße in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei. Er zeigte zwar seinen Fahrzeugschein vor, habe aber keine weiteren Papiere dabei. Der Name, den er den Beamten gegenüber angab, stellte sich im Nachhinein als falsch heraus. Der Mann ist bereits wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Gegen ihn wurde auch diesmal ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Kirchwalsede. Am Mittwoch Mittag kam es in der Ortsmitte zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Der 71-jährige Fahrer des Transporters missachtet im Kreuzungsbereich der Straßen Im Dorf und Westerwalseder Straße die Vorfahrt des Pkws. Die 66-jährige Fahrerin des Pkw und ihr Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

