Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwighafen - Einbruch in die Friedrich-Ebert-Halle

Ludwigshafen (ots)

Am 30.05.2021 wurden die Beamten der PI Ludwigshafen 2 in die Eberthalle beordert. Hier kam es zwischen dem 28.05.2021, 16:30 Uhr und dem 30.05.2021, 08:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter unbefugten Zutritt und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Trotz diverser Büroräume, wurde lediglich die Bürotür der Eulen Ludwigshafen gewaltsam geöffnet. Auch hier wurden Elektrogeräte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.700 Euro.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Täter.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell