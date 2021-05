Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 27.05.2021, 17:00 Uhr und Freitag, 28.05.2021, 06:00 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter den vorderen rechten Reifen eines in der Heinigstraße 27 geparkten PKW (Peugeot Partner) des 38-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9632122 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell