Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 28.05.2021 gegen 11:45 Uhr befuhr der 29-jährige Geschädigte aus Ludwigshafen mit seinem PKW (schwarzer VW Golf) den rechten Fahrstreifen der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Im Bereich einer dort eingerichteten Baustelle mit gleichzeitiger Fahrbahnverengung, wechselte der 29-Jährige den Fahrstreifen nach links und stieß mit dem PKW eines bislang unbekannten Fahrzeugführers zusammen. Der Unbekannte setzte hieraufhin seine Fahrt fort. An der nächsten Lichtzeichenanlage mussten beide Fahrzeugführer anhalten. Dort sprach der 29-Jährige den Unbekannten durch das geöffnete Fahrzeugfenster an. Der Unbekannte betitelte den 29-Jährigen daraufhin mit Beleidigungen und verließ die Örtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der flüchtige PKW wird als weiß und groß beschrieben. Außerdem wurde ein Offenbacher (Main) Kennzeichen abgelesen, zu dem Ermittlungen durchgeführt werden. Am PKW des Geschädigten entstand ein Lackschaden am linken Außenspiegel Der Schaden am PKW des flüchtigen Unfallbeteiligten ist unbekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9632122 in Verbindung zu setzen.

