POL-MR: Aktuelle Warnmeldung - Betrüger am Telefon Anrufe angeblicher Polizeibeamter im Ostkreis Marburg-Biedenkopf

Landkreis (Ostkreis) -

Die ersten Anrufe im Ostkreis waren bereits am gestrigen Abend (Sonntag, 11.April). Nach der nächtlichen Pause geht es heute Vormittag offenbar weiter. Angebliche Polizeibeamte riefen bereits mehrfach in Stadtallendorf an - nach bisherigem Wissen ohne Erfolg

Die Anrufer tischen die mittlerweile bekannte Story der angeblichen Festnahme von Einbrechern auf. Man tarnt den Anruf als polizeiliche Ermittlung zur Zeugensuche und fragt zunächst, ob man verdächtige Beobachtungen gemacht hätte. Im Verlauf des Gesprächs erkundigen sich die Anrufer nach dem Vorhandensein von Vermögen aus Geld oder Wertgegenständen und verweist auf die mögliche Gefahr, selbst Opfer eines Einbruchs zu werden. Schließlich bieten die Betrüger an, das Vermögen "vorübergehend" zu sichern. "Das ist eine der vielfältigen Maschen der Betrüger am Telefon. Die Polizei ruft niemals bei Bürgern an, um über Festnahmen zu berichten, um zu warnen oder gar um Vermögen zu sichern! Wenn es am Telefon ums Geld geht: Auflegen!"

Damit die Betrüger keinen Erfolg rät die Polizei:

- Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! - Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. - Rufen Sie zurück - Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! - Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

"Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!"

