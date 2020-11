Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Versuchter Betrug zum Nachteil älterer Menschen

MoersMoers (ots)

Ein Betrüger rief am Freitag vormittag ein Rentnerehepaar aus Moers an. Der Mann verlangte eine vierstellige Summe für eine angebliche außergerichtliche Einigung mit einer Finanzbehörde. Das Geld sollte in einem Briefumschlag zugestellt werden. Der 79-jährige Mann und seine 74-jährige Ehefrau suchten daraufhin ihre Sparkasse auf. Sie wollten das Geld von ihrem Konto abheben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Sparkasse erkannte den Schwindel, informierte die Polizei und bewahrte das Ehepaar so vor einem finanziellen Schaden.

