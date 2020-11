Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Graffiti-Sprayer

DinslakenDinslaken (ots)

Am 06.11.2020, gegen 16:15 Uhr, meldete ein Anwohner zwei verdächtige Personen, welche auf dem Schulhof der Ernst-Barlach-Gesamtschule, an der Goethestraße in Dinslaken, offensichtlich Graffiti sprühen. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Herderstraße, wo sie noch eine weitere Hauswand mittels Graffiti besprühten. An den Tatorten wurden die Schriftzüge "BNZO" und "TÖSK" aufgesprüht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die flüchtigen Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, beide etwa 18 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Ein Täter trug eine weiße Wollmütze, der andere eine schwarze Mütze. Während ein Täter eine schwarze Jacke trug, war der andere Täter mit einer markanten Jacke bekleidet. Diese war im oberen Bereich weiß, im unteren Bereich schwarz und wies mittig einen umlaufenden blauen Streifen auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken unter der Rufnummer 02064/6220 entgegen.

