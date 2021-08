Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 17-Jähriger von vier Männern überfallen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

17-Jähriger von vier Männern überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Visselhövede. Nach einem Überfall auf einen 17-Jährigen, der sich in den späten Abendstunden des vergangenen Samstags ereignet haben soll, bitten die Beamten der Polizeistation Visselhövede um Hinweise. Nach eigenen Angaben habe der Jugendliche gegen 23.30 Uhr in Höhe Hausnummer 9 mit seinem Handy telefoniert. Dann seien plötzlich vier Männer aus einem Auto ausgestiegen und hätten den ihn gefragt, was er dort zu suchen habe. Einer der Unbekannten habe sogar eine Axt aus dem Kofferraum des Autos geholt und damit gedroht. Ein anderer soll dem jungen Mann das Handy abgenommen und beschädigt haben. Ein weiterer führte den 17-Jährigen über die Straße und brachte ihn auf dem Gehweg zu Boden. Bei den vier Tätern soll es sich um Männer mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Mitteilungen bitte unter Telefon 04262/95908-0

