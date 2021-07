Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mofa-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Juli 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall in der Wittekindstraße in Delmenhorst leicht verletzt. Eine 17-jährige Mofa-Fahrerin aus Delmenhorst befuhr gegen 14:10 Uhr die Einbahnstraße Wittekindstraße auf dem rechten der zwei Fahrstreifen. Beim Wechseln auf den linken Fahrstreifen übersah sie eine dort befindliche 57-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Delmenhorst. Nach dem darauffolgenden Zusammenstoß stürzte die 17-Jährige von ihrem Fahrzeug auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten das Mädchen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 1.500 Euro. Gegen die 17-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell