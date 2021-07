Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 9.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Juli 2021, ereignete sich gegen 12:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Adelheider Straße in Delmenhorst. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Dünsen befuhr die Abernettistraße in Richtung Adelheider Straße. Am Ende der Abernettistraße bog er nach links in die Adelheider Straße ab und unterschätzte als Wartepflichtiger die Geschwindigkeit einer 57-jährigen Pkw-Fahrerin aus Groß Ippener, welche die Adelheider Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Der VW war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell