Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Großenkneten schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Juli 2021, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Ahlhorner Straße in Großenkneten schwer verletzt. Ein 50-Jähriger aus Großenkneten bog gegen 17:00 Uhr mit seinem Pkw von der Straße "Hahnenkämpe" nach links auf die Ahlhorner Straße ab. Dabei übersah er den von rechts kommenden, bevorrechtigten 37-jährigen Fahrradfahrer, welcher den dortigen Geh- und Radweg befuhr. Der Fahrradfahrer wurde bei dem darauffolgenden Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann aus Großenkneten in ein Krankenhaus. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

