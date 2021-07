Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Körperverletzung in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 16. Juli 2021, ereignete sich gegen 14:00 Uhr eine Körperverletzung an der Grüppenbührener Landstraße, circa 20 Meter vor der Einmündung "Holler Weg" in Richtung Bookholzberg.

Ein bislang unbekannter Täter stieg von seinem Fahrrad ab, ging auf das Opfer zu und stieß es mitsamt einem Fahrrad in den Straßengraben. Anschließend fuhr er wieder davon.

Das 63-Jährige Opfer aus der Gemeinde Ganderkesee verletzte sich leicht.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, zu melden.

