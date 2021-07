Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Getreidefeldes in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. Juli 2021, brannte gegen 15:00 Uhr ein Teilstück auf einer Fläche von etwa einem Hektar eines Getreidefeldes an der Straße "Zwischenlethe" in Wardenburg.

Die Freiwilligen Feuerwehren Wardenburg und Achternmeer löschten den Brand.

Die Brandursache ist vermutlich auf den technischen Defekt einer Rundballenpresse zurückzuführen.

Der Gesamtschaden ist derzeit unbekannt.

