POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag, 18. Juli 2021, im Zeitraum von 14:15 bis 18:00 Uhr, die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "Schlüter Hellmer" in Berne ein.

Auf diesem Wege gelangten die Täter in die Räumlichkeiten des Hauses und durchsuchten diese.

Über die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch keine Angabe getätigt werden.

Die Polizei Brake bittet mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

