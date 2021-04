Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt und verletzt sich (25.04.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Radunfall schwer verletzt hat sich ein Radfahrer am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 5705 im Bereich "Hirschhalde". Ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr in Richtung Bad Dürrheim. Er kam vom Radweg ab, fuhr einen kleinen Abhang hinunter und stürzte, wobei er sich Verletzungen zuzog. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell