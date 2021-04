Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher unterwegs (25.04.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Zwei Einbrüche verübt haben Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr bis Sonntag, 9.30 Uhr, in der Luisenstraße. Unbekannte beschädigten mit brachialer Gewalt eine Scheibe eines Marktes und gelangten so in den Verkaufsraum, aus dem sie etwas Bargeld und mehrere Stangen und Schachteln Zigaretten mitgehen ließen. Über eine ebenfalls eingeschlagene Scheibe gelangten die Täter noch in ein Textilgeschäft, wo sie jedoch Stand nichts entwendeten. Im Bereich einer Tiefgarageneinfahrt fand die Polizei einen Holzpfosten mit Hinweisschild, den die Täter vermutlich zum Einschlagen der Scheiben benutzten. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell