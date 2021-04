Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehr löscht Holzstapelbrand (24.04.2021)

Niedereschach (ots)

Einen Brand verursacht haben Unbekannte am Samstag gegen 18.30 Uhr an einem Holzlagerplatz im Bereich des Längentals. Unbekannte entzündeten ein Feuer, das einen Holzstapel in Brand setzte und bereits auch auf den angrenzenden Waldboden übergegriffen hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er größeren Schaden anrichtete. Die genaue Brandentstehungsursache muss die Polizei noch ermitteln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell