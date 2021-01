Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verfolgungsfahrt bis ins Saarland

Herchweiler im Ostertal (ots)

Am Freitagabend um ca. 18:20 Uhr wollte eine Zivilstreife der Polizei Kusel einen Verkehrsteilnehmer im Ortsbereich Herchweiler im Ostertal einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer beschleunigte seinen PKW und entzog sich der Kontrolle. Die Streife konnte den flüchtigen Opel Vectra bis über die Landesgrenze ins Saarland verfolgen, brach diese jedoch aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Lenkers ab. Im Verlauf der Nachfahrt überholte der Flüchtige mehrere PKW an unübersichtlichen Stellen und riskierte hierbei Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Die Fahrtstrecke verlief von Herchweiler in Richtung Haupersweiler, Osterbrücken Marth, Niederkirchen bis kurz vor Dörrenbach. Hierdurch gefährdete Autofahrer sowie Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten sich mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzten. |pikus

