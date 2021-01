Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gebäudebrand

Breitenbach (ots)

Am Donnerstag, den 14.01.2021 kam es gegen 12:15 Uhr in Breitenbach zu einem Brand. Der Brand brach hierbei auf einem überdachten Balkon eines Wohnhauses aus und griff auf das dortige Gebälk über. Durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Waldmohr und Breitenbach wurde der Brand gelöscht. Am Anwesen entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EUR. |pikus

